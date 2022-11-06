وزير فرنسي: لن أدفع مقابل علامة التحقق الزرقاء في تويتر

قال أوليفييه فيران وزير الصحة الفرنسي والمتحدث باسم الحكومة، الأحد، إنه لن يدفع لتويتر 7.99 دولار شهريا مقابل توثيق حسابه وإن لديه مخاوف من طموحات إيلون ماسك المالك الجديد لمنصة التواصل الاجتماعي.

وحدثت تويتر تطبيقها في متجر تطبيقات أبل أمس السبت لتبدأ فرض رسوم مقابل علامة التحقق الزرقاء، وهو أول تعديل كبير منذ استحواذ ماسك على الشركة يوم 28 أكتوبر تشرين الأول في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

وأبلغ فيران قناة فرانس 3 في التلفزيون الفرنسي الرسمي “أدعوهم إلى إلغاء توثيق حسابي بلا تردد إن كانوا يعتبرون هذا شيئا على المرء أن يدفع ليحصل عليه”.

وعند سؤاله عما إذا كان سيواصل استخدام تويتر عقب استحواذ ماسك عليه، قال فيران إنه ليس متأكدا.

وقال إنها وسيلة تواصل مهمة يستخدمها أكثر من عشرة ملايين فرنسي، ولكنه أضاف “حقيقة أن انتماء هذه الأداة العالمية المهمة إلى رجل واحد، وأنه يصرح عن طموحات تقلقني قليلا، أو أحدها على الأقل، يعني أنني سأظل يقظا وأنني سأتحمل مسؤوليتي إن تطلب الأمر”.