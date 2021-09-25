السبت 18 صفر 1443 ﻫ - 25 سبتمبر 2021 |
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وزير فلسطيني يدعو السودان لتسليم أموال حماس المصادرة للحكومة

منذ 14 دقيقة
حسين الشيخ

حسين الشيخ

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دعا حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم السبت، السلطات السودانية لتسليم الأموال التي تمت مصادرتها من الأصول والممتلكات التي تعود لحركة حماس.

وقال الشيخ في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“، اليوم: ”نتمنى على دولة السودان الشقيقة، التي كانت دومًا شعبًا وحكومة مع شعب فلسطين، أن تسلَّم الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمت مصادرتها إلى دولة فلسطين، وحكومة فلسطين“.

وأضاف الشيخ: ”الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون لهذه الأموال، وتحديدًا الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الحصار في غزة هاشم“.

 

وكانت وكالة ”رويترز“ قالت في تقرير لها إن ”السلطات السودانية الجديدة وضعت اليد على أصول استثمارية ضخمة تابعة لحركة حماس، التي كانت تتمتع بعلاقة قوية مع نظام الرئيس السابق عمر البشير“.

وأوضح التقرير أن الخطوات التي تتخذها السلطات الجديدة في السودان لتفكيك النظام السابق قادت لوضع اليد على نسبة كبيرة من أصول ضخمة كانت تديرها شبكات مرتبطة بحماس، على مدار سنوات“، لافتًا إلى أن ”السلطات الجديدة استحوذت على ما لا يقل عن 12 شركة يقول المسؤولون إنها مرتبطة بحماس، في تسريع إعادة تحالف السودان مع الغرب منذ الإطاحة بالبشير في 2019“.

ونفت حركة حماس، الجمعة، وجود ممتلكات للحركة في السودان، مؤكدة أن الأصول المشار لها ”ممتلكات شخصية“، وقالت الحركة في بيان صدر عنها، إنها ”تنفي ما أوردته العديد من وسائل الإعلام عن وجود استثمارات لها في جمهورية السودان، ومصادرتها من قِبل لجنة أمنية تتبع للحكومة السودانية“، موضحة أن ”الأصول المذكورة في التقارير الإعلامية ذاتها تعود ملكيتها لرجال أعمال ومستثمرين فلسطينيين، ليس لهم أي صلة تنظيمية بالحركة“.

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