وسائل إعلام أمريكية: زعماء الكونغرس يتفقون على مشروع قانون للتمويل المؤقت

ذكرت وسائل إعلام أمريكية (السبت 13-1-2024) أن زعماء الكونغرس الأمريكي اتفقوا على مشروع قانون للإنفاق المؤقت على شريحتين بهدف مواصلة تمويل الحكومة الاتحادية حتى مارس آذار وتجنب إغلاق جزئي للحكومة يبدأ أواخر الأسبوع المقبل.

وذكرت صحيفة بوليتيكو وشبكة (سي.إن.إن) وموقع بانشبول أن زعماء الكونغرس اتفقوا على ما يسمى “القرار المستمر” والذي من شأنه أن يمدد تمويل الحكومة لموعدين نهائيين حتى الأول من مارس آذار والثامن من الشهر ذاته.

وقالت وسائل الإعلام إن أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب سيعقدون مؤتمرا عبر الهاتف في وقت لاحق لكشف النقاب عن الخطة.

وينتهي أمد التمويل الحالي في 19 يناير كانون الثاني لبعض الوكالات الاتحادية بما في ذلك وزارة النقل بينما تواجه وكالات أخرى مثل وزارة الدفاع موعدا نهائيا في الثاني من فبراير شباط.

وكان كبار الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس قد توصلوا إلى صفقة إنفاق بقيمة 1.59 تريليون دولار في السابع من يناير كانون الثاني لتمويل الحكومة خلال السنة المالية الحالية ولكن إذا لم بتمكنوا من إقراره بحلول 19 يناير كانون الثاني فستبدأ قطاعات بالحكومة الاتحادية في الإغلاق.

ويقول بعض المشرعين إن ثمة حاجة إلى مشروع قانون للتمويل على المدى القصير لإتاحة الوقت لمفاوضي الحزبين من مجلسي النواب والشيوخ للاتفاق على مشاريع قوانين الإنفاق للعام المالي 2024 بأكمله ولكي يسن الكونغرس التشريع.