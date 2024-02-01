أميركا تستهدف 10 طائرات مسيرة غرب اليمن

قصفت الولايات المتحدة 10 طائرات مسيرة في غرب اليمن كانت معدة للإطلاق، حسبما نشرت مراسلة بشبكة (سي.بي.إس) نيوز على منصة إكس في وقت متأخر من أمس الأربعاء 31\1\2024 نقلا عن مسؤول دفاعي كبير في البحرين.

وكتبت نورا أودونيل مديرة تحرير سي.بي.إس إيفيننج نيوز على منصة إكس “أخبرنا مسؤول دفاعي كبير في البحرين أنه قبل 10 دقائق، قصفت طائرات إف-18 سوبر هورنت 10 طائرات مسيرة في غرب اليمن كانت معدة للإطلاق”.

كما ذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة إيرانية وصاروخا باليستيا مضادا للسفن تابعا للحوثيين في خليج عدن. وأضافت أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

ويطلق الحوثيون المتحالفون مع إيران، والذين يسيطرون على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، موجة من الطائرات المسيرة المحملة بمواد متفجرة وصواريخ على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن في الأسابيع الماضية فيما ووصفوه بأنه رد على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وتضامن مع الفلسطينيين.

وتسببت حملة الحوثيين في اضطرابات للشحن الدولي.

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن وأعادت واشنطن إدراج جماعة الحوثي إلى قائمة “للجماعات الإرهابية”.

وقال الحوثيون أمس الأربعاء إن قواتهم البحرية نفذت عملية استهدفت “سفينة تجارية أمريكية” في خليج عدن بعد ساعات من إطلاق صواريخ على المدمرة البحرية الأمريكية جريفلي.

وأدت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وما حوله إلى تباطؤ التجارة بين آسيا وأوروبا وأججت مخاوف من اختناقات في الإمدادات وأثارت قلق القوى الكبرى حيال اتساع نطاق حرب غزة إقليميا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر المنصرم إن الضربات على أهداف الحوثيين ستستمر حتى مع إقراره بأنها قد لا توقف هجماتهم.