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وسائل إعلام إسرائيلية: الصواريخ التي أطلقها "حزب الله" باتجاه مستوطنات الشمال لم تستخدم منذ بداية الحرب

منذ ساعة واحدة
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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أعلنت وسائل إعلام إسرائيليّة أن الصواريخ التي أطلقها “حزب الله” باتجاه مستوطنات الشمال لم تستخدم منذ بداية الأحداث.

وكان أعلن حزب الله في بيان أنه “رداً على الجريمة الوحشية البشعة التي ارتكبها العدو الصهيوني بعد ظهر اليوم ‏التي استهدف فيها ‏سيارةً مدنيةً عند طريق المعيصرة بين عيناتا وعيترون التي ‏أدت إلى استشهاد سيدة وثلاثة اطفال من ‏احفادها قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة (7:20) من مساء يوم الأحد 5/11/2023 بقصف ‏مستعمرة كريات ‏شمونة بعددٍ من صواريخ غراد (كاتيوشا).‏

إن المقاومة الإسلامية تُؤكد أنها لن تتسامح أبداً بالمسّ والاعتداء على المدنيين وسيكون ردّها ‏حازماً ‏وقوياً”.

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