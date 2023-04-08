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وسائل إعلام إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة عن عملية تل أبيب

منذ 3 دقائق
تصاعد العمليات الفلسطينية ضد إسرائيل

تصاعد العمليات الفلسطينية ضد إسرائيل

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أحداث متسارعة شهدتها إسرائيل خلال اليومين الماضيين من إطلاق صواريخ من جنوب لبنان وغزة، وعمليتين في الأغوار وتل أبيب.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، تفاصيل تتعلق بعملية تل أبيب والتي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بجروح.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن منفذ عملية “تل أبيب” من الضفة الغربية، واستخدم سيارة وهوية لفلسطيني من كفر قاسم.

ووفق هذه الوسائل، فقد قتل سائح أجنبي وأصيب 6 آخرين بجروح في عملية الدهس التي أعقبها إطلاق نار في تل أبيب.

ويتواجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في جلسة تقييم للأوضاع الأمنية بعد الحادث.

تفاصيل عملية تل أبيب؟

قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية نقلا عن شهود عيان إن سيارة كانت تقود بسرعة دخلت محطة وقود بالقرب من كورنيش تل أبيب.

المركبة دهست عددا من الراجلين، ثم شرع السائق في إطلاق النار من النافذة، وبعد ذلك استدار يمينا، وانقلبت السيارة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية “تحييد منفذ العملية بعد إطلاق النار عليه”.

الضحية هو سائح يبلغ من العمر 30 عاما، لقي حتفه بعد إصابته برصاصة في رأسه.

ووفق خدمة الإسعاف الإسرائيلية فإن جرحى هجوم تل أبيب سياح أجانب.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتانياهو مطلع على تفاصيل العملية في تل أبيب، وأصدر تعليماته لشرطة إسرائيل بتجنيد قوات الاحتياط وقوات إضافية من حرس الحدود لمواجهة العمليات، ودعا الجمهور إلى الانصياع لتعليمات الأمن.

الخارجية الإسرائيلية وصفت عملية إطلاق النار والدهس بـ”الهجوم الإرهابي”.

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