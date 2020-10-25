وسائل إعلام إسرائيلية: توقيع معاهدة سلام مع عُمان بات قريبا

بعد أن وقعت الإمارات والبحرين والسودان ، على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل ، توقع مسؤولون إسرائيليون أن سلطنة عمان هي الدولة التالية في ترتيب التطبيع .

وقالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر حكومية، أن الإعلان عن توقيع معاهدة سلام مع مسقط بات قريبا، وفق ما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وأشارت المصادر إلى أن الصفقة الجديدة بين إسرائيل وعمان، ربما تعلن قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المزمع إقامتها في 3 نوفمبر المقبل.

كانت الإمارات العربية المتحدة، أول دولة خليجية تعلن عن توقيعها معاهدة سلام مع إسرائيل في أغسطس الماضي وذلك بوساطة أميركية، حيث أقيم الحفل في البيت الأبيض منتصف الشهر الماضي، وهو الحفل الذي وقعت فيه البحرين أيضا إعلان تأييد سلام مع إسرائيل.

واتخذت السودان الخطوة ذاتها باتفاقها مع إسرائيل، وهي خامس دولة عربية تعترف بالدولة الإسرائيلية، بعد مصر (1979)، الأردن (1994)، الإمارات والبحرين.

وإذا ما أعلنت عمان عن اتخاذها الخطوة ذاتها، ستكون سادس دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وهي الدولة الخليجية الوحيدة التي استضافت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في عام 2018.

لكن السلطان قابوس بن سعيد توفى مطلع العام الحالي، وجاء السلطان الجديد هيثم بن طارق لسدة الحكم في السلطنة الخليجية المعروفة بسياساتها المتوازنة في المنطقة.

وأشادت عمان بالاتفاقات بين إسرائيل والدولتين الخليجيتين الشهر الماضي، معربة عن أملها في أن “تساهم في تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط”.

تعليقا على الاتفاقية مع السودان، قال ناتنياهو: “أتينا بثلاث اتفاقيات سلام في 6 أسابيع. هذا ليس حظا، ليس من قبيل الصدفة، بل نتيجة لسياسة واضحة وجهودنا”.

توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، أن تقيم السعودية قريبا علاقات مع إسرائيل.

في حديثه إلى المراسلين بينما أجرى محادثة هاتفية ثلاثية مع رئيسي وزراء إسرائيل والسودان للإعلان عن اتفاق التطبيع، قال ترامب إن 5 دول عربية أخرى على الأقل تريد الانضمام إلى قائمة الدول التي اعترفت بالدولة الإسرائيلية.

وأضاف: “نتوقع أن تكون السعودية واحدة من تلك الدول”، مشيدا بقادة المملكة “المحترمين للغاية”، مردفا: “ستنضم العديد من الدول خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، بما في ذلك بعض الدول الكبيرة جدا”.