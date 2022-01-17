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وسائل إعلام إيرانية: قتلى من الحرس الثوري إثر انفجار في منشأة لإطلاق الصواريخ

17 - يناير - 2022
إيران

إيران

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أعلنت وسائل إعلام إيرانية صباح اليوم الإثنين، أن 5 عناصر على الأقل من قوات الحرس الثوري لقوا مصرعهم جراء انفجار وقع في منشأة لإطلاق الصواريخ غرب البلاد.

وقال موقع “آوا توداي”: إن “صاروخاً انفجر في منشأة صواريخ تابعة للحرس الثوري بالقرب من مدينة أسد آباد بمحافظة همدان مساء الليلة الماضية، ما أدى إلى مقتل خمسة من أفراد الحرس الثوري على الأقل”.

وأوضح الموقع أن “الحرس الثوري فوجئ بهذا الحدث، ولا يزال لا يعرف سبب الانفجار في المنشأة”.

وتابع أنه “في تقرير سري من الحرس الثوري الإيراني إلى القائد العام للقوات المسلحة (المرشد علي خامنئي)، ورد أن هناك احتمال أن يكون هناك عامل داخلي متورط في انفجار صاروخ، وأن خبراء الحرس الثوري الإيراني يحققون في الحادث”.

ولم يؤكد مصدر رسمي أو وكالة إيرانية صحة ما أورده الموقع الإيراني المعارض، كما أنه حتى الآن لم يعلق الحرس الثوري على انفجارات أمس الأحد.

وفي وقت متأخر من مساء السبت (فجر الأحد)، أفادت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وكالات الأنباء الإيرانية عن دوي انفجارات في عدة مدن غربي إيران، منها كرمنشاه وسنندج وهمدان.

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