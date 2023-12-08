وسائل إعلام حكومية: الصين ستحفز الطلب المحلي والتعافي الاقتصادي في 2024

نقلت وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة، عن المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم في الصين قوله إن البلاد ستحفز الطلب المحلي وترسخ وتحسن التعافي الاقتصادي في 2024.

وأضاف وفقا لوسائل الإعلام الرسمية أن الصين ستواصل تنفيذ سياسة نقدية حكيمة وسياسة مالية استباقية في العام المقبل.

وذكر الاجتماع الذي ترأسه الرئيس الصيني شي جين بينغ أيضا أن البلاد ستحسن أيضا اتساق سياسات الاقتصاد الكلي وفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأضافت شينخوا أن الصين “ستحسن بفاعلية النشاط الاقتصادي وتتعامل مع المخاطر وتحسن التوقعات الاجتماعية وترسخ وتحسن التوجه الإيجابي للتعافي الاقتصادي وتواصل تدعيم التحسن الفعال لنوعية النمو الاقتصادي المعقول”.

وتابعت “الجهود يجب أن تبذل لزيادة الطلب المحلي وتشكيل دورة قوية لتعزيز الاستهلاك والاستثمار معا. نحتاج لتعميق الإصلاحات في مجالات أساسية ونضخ باستمرار محفزات قوية في عملية تنمية عالية الجودة”.

ويعتقد محللون أن نمو الصين في سبيله لبلغ المعدل المستهدف وهو نحو خمسة بالمئة هذا العام لكن هذا النمو سيكون بالمقارنة بمعدل 2022 الذي تأثر سلبا بجائحة كوفيد ولا تزال الأنشطة الاقتصادية غير متسقة.

وسيوصي مستشارو الحكومة الصينية في الاجتماع باستهداف معدل نمو مستقر في 2024 وسياسات تحفيز إضافية.

وقالت شينخوا إن المكتب السياسي بحث أيضا خططا لإجراءات لمكافحة الفساد وراجع القواعد التنظيمية للإجراءات التأديبية للحزب.