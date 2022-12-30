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وسائل إعلام رسمية: إيران تجري مناورات مشتركة في الخليج

منذ ساعة واحدة
إيران

إيران

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أفادت وسائل إعلام رسمية بأن إيران أجرت مناورات بحرية وجوية وبرية مشتركة في الخليج الجمعة بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي.

وقال الأدميرال حبيب الله سياري لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء “إرناط إن المناورات التي تشارك فيها غواصات ومسيرات “تشمل التدريب على عمليات جمع المعلومات عن القوات المهاجمة وكذلك عمليات استطلاع”.

وبدأت المناورات التي تحمل اسم “ذو الفقار 1401” فجر الجمعة 30\12\2022 في الجانب الشرقي من المضيق في خليج عمان.

وتجري طهران، التي تعارض وجود القوات البحرية الأمريكية والغربية في المنطقة، مناورات حربية سنوية في مضيق هرمز الذي يمر من خلاله نحو 30 بالمئة من إجمالي النفط الخام المنقول بحرا.

ونقلت قناة برس تي.في الناطقة بالإنجليزية والتابعة للدولة عن سياري القول إنه يتعين على القوات الأجنبية مغادرة المنطقة “حتى تتمكن دول المنطقة من إرساء الاستقرار والسلام في محيطها”.

    المصدر :
  • رويترز

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