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وسائل إعلام: عدد قتلى زلزال اليابان يتجاوز 100 والمئات في عداد المفقودين

منذ 4 دقائق
زلزال قوي يضرب اليابان

زلزال قوي يضرب اليابان

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تجاوز عدد قتلى الزلزال الذي ضرب اليابان أول أيام العام الجديد مئة شخص اليوم السبت 6\1\2024 وما زال أكثر من 200 آخرين في عداد المفقودين، وهو الزلزال الأعلى من حيث عدد القتلى الذي تشهده البلاد منذ ما يقرب من ثماني سنوات.

دمر الزلزال الذي ضرب الساحل الغربي لليابان بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر البنية التحتية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 23 ألف منزل في منطقة هوكوريكو.

واستمر البحث عن ناجين تحت المباني المنهارة لليوم السادس، فيما ينتظر أكثر من 30 ألف شخص تم إجلاؤهم المساعدة.

وقالت وكالة كيودو للأنباء نقلا عن حكومة مقاطعة إيشيكاوا ومصادر أخرى إنه تم تأكيد 16 حالة وفاة أخرى في مدينة واجيما وبلدة أناميزو بحلول الساعة الواحدة ظهرا السبت ليصل العدد الإجمالي إلى 110.

وحتى صباح اليوم السبت 6\1\2024، تأكد وفاة 98 شخصا، بحسب الموقع الإلكتروني لحكومة إيشيكاوا.

وهذه هي أعلى حصيلة منذ الزلازل التي ضربت كوماموتو في جنوب غرب اليابان وأودت بحياة 276 شخصا، بما في ذلك الوفيات المرتبطة بها، في عام 2016.

وأعاقت انقطاعات الطرق وغيرها من المشاكل إيصال إمدادات الإغاثة.

    المصدر :
  • رويترز

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