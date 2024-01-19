وسائل إعلام: مقتل 5 في أعمال عنف بولاية مانيبور الهندية

أفادت وسائل إعلام الجمعة بأن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا في أحدث أعمال العنف بولاية مانيبور المضطربة في شمال شرق الهند.

وذكرت صحيفة هندوستان تايمز أن مسلحين قتلوا أربعة أشخاص من جماعة ميتي العرقية أمس الخميس 18\1\2024 بينما كانوا يحرثون مزرعة، في حين قٌتل الخامس، وهو من ميتي أيضا، في معركة منفصلة بالأسلحة النارية في منطقة إمفال ويست بالولاية.

ولم تكشف وسائل الإعلام هوية المهاجمين.

وقُتل 180 شخصا على الأقل منذ احتدام القتال بين جماعة ميتي، التي تشكل أغلبية، وأعضاء جماعة كوكي العرقية، التي تشكل أقلية، في مايو\أيار بالولاية عقب صدور أمر من المحكمة بحصول ميتي على الامتيازات الممنوحة لجماعة كوكي.

وقُتل اثنان من أفراد الشرطة الأربعاء في هجوم آخر شنه مسلحون.

وتعد مانيبور المتاخمة لميانمار من أصغر الولايات الهندية إذ يبلغ عدد سكانها 3.2 مليون نسمة.

وتشكل جماعة كوكي 16 بالمئة من سكان الولاية ويعيش أفرادها في التلال ويحصلون على امتيازات اقتصادية وحصص في الوظائف الحكومية والتعليم، بينما تشكل جماعة ميتي، التي يسيطر أعضاؤها على السهول الأكثر ازدهارا، 53 بالمئة من سكان مانيبور.