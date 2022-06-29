وسائل اعلام تركية تشيد بـ"إنتصار" أردوغان في مدريد

أشادت وسائل إعلام تركية موالية للحكومة باتفاق يسمح لفنلندا والسويد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي باعتباره انتصارا للرئيس رجب طيب أردوغان قائلة اليوم الأربعاء إنه تمكن من انتزاع مكاسب ملموسة من الغرب في حرب بلاده ضد الإرهاب.

وتخلت تركيا بموجب الاتفاق الذي كان بمثابة مفاجأة للكثيرين عن معارضتها لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف الأطلسي. وأنهى الاتفاق خلافا استمر لأسابيع ووضع وحدة الحلف الدفاعي ضد الغزو الروسي لأوكرانيا موضع اختبار قبل اجتماع لقادته هذا الأسبوع في مدريد.

وقالت صحيفة (صباح) في عنوانها الرئيسي “انتصار الرئيس أردوغان في مدريد” وتحته صورة له وهو يقف بجانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج في صورة جماعية بعد توقيع الاتفاق.

وقالت الصحيفة إن “رؤية أردوغان الحاسمة والقيادية حظيت بقبول جميع وجهات النظر التركية في الحرب ضد الإرهاب”.

وسلطت الصحف الموالية للحكومة الضوء على مذكرة أصدرها مكتب أردوغان قبل نشر تفاصيل الاتفاق في مدريد، في حين لم تقدم وسائل الإعلام المستقلة والمناهضة للحكومة الأصغر عددا بكثير تغطية تذكر للتطورات أو التعليق على الاتفاق.

وأوردت صحيفة أقشم الموالية للحكومة بنود الاتفاق مشيرة إلى أنه سيضع الأساس لآلية مراقبة كانت تسعى إليها أنقرة. وقالت إنه يشمل “تسع ضمانات لتركيا”.

وتعهدت الدولتان الاسكندنافيتان بعدم دعم الجماعات التي تعتبرها أنقرة كيانات إرهابية، وأعلنت التزامها بمنع أنشطة حزب العمال الكردستاني المسلح وفروعه.

كما قال البيان إن فنلندا والسويد لن تدعما وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تقول أنقرة إنها تابعة لحزب العمال الكردستاني.