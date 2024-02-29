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وسط آمال بخفض أسعار الفائدة.. وول ستريت تفتح على ارتفاع

منذ 33 دقيقة
بورصة وول ستريت

بورصة وول ستريت

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افتتحت وول ستريت على ارتفاع وسط آمال بخفض أسعار الفائدة بعد بيانات التضخم، وفق وكالة رويترز.

وارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت في افتتاح اليوم الخميس إذ جاء مقياس التضخم الرئيسي متماشيا مع التقديرات، مما زاد الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في النصف الأول من العام.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 64.73 نقطة، أو 0.17 بالمئة، عند الفتح إلى 39013.75 نقطة.

كما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بما يصل إلى 15.60 نقطة، أو 0.31 بالمئة، إلى 5085.36 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 111.60 نقطة أو 0.70 بالمئة إلى 16059.34 نقطة عند الفتح.

    المصدر :
  • رويترز

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