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وسط اجواء من الحزن وصول جثمان آبي الى طوكيو

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 9 - يوليو - 2022 1:32 مساءً
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

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بعد عملية الاغتيال التي طالت رئيس وزراء اليابان السابق، شينزو آبي خلال حملته الانتخابية في مدينة نارا غربي اليابان، فيما اطلق عليه النار ونقل الى المستشفى وما لبث ان فارق الحياة.

وصل جثمان، آبي إلى طوكيو، السبت، بحيث وصلت سيارة نقل الموتى إلى مقر إقامة شينزو آبي في طوكيو، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وظهر في لقطات بثها التلفزيون، قادة من الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي كان ينتمي إليه رئيس وزراء اليابان السابق، وهم يرتدون ملابس سوداء ويقفون في طابور باحترام.

السيارة التي تقل جثمان رئيس الوزراء السابق آبي

السيارة التي تقل جثمان رئيس الوزراء السابق آبي

والجمعة، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، وفاة المسؤول الياباني البارز متأثرا بإصابته، بعد إطلاق النار عليه في مدينة نارا.

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات الجارية مع المتهم بقتل شينزو آبي، عن الأسباب التي دفعته لاغتيال رئيس وزراء اليابان السابق.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو” عن مصادر وصفتها بالمطلعة على التحقيقات، قولها إن تيتسويا ياماغامي، أبلغ الشرطة بتخطيطه لمهاجمة زعيم جماعة دينية يعتقد أنها تسببت في إفلاس والدته من خلال التبرعات.

وقالت المصادر إن ياماغامي، البالغ من العمر 41 عاما، أشار إلى عدم وجود أي ضغينة ضد آبي، لكنه شدد على دعم الأخير وترويجه للجماعة الدينية.

وبحسب المصادر، فإن ياماغامي نفى أن يكون قتله لآبي نابعا من معارضته لمعتقداته السياسية.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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