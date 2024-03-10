وسط احتجاجات.. رئيس إسرائيل يشارك في افتتاح متحف المحرقة في أمستردام

يشارك الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج في افتتاح المتحف الوطني للمحرقة في أمستردام الأحد وسط مظاهرة مزمعة احتجاجا على قتل إسرائيل لعشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة.

وأصدر المتحف بيانا لوسائل الإعلام قال فيه إنه وجه الدعوة إلى هرتسوغ قبل هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر\تشرين الأول وما تلاه من حملة عسكرية إسرائيلية على غزة حولت العديد من الأحياء إلى أنقاض.

وجاء في البيان أن مسؤولي المتحف يقرون بأن حضور هرتسوغ يثير تساؤلات لكنه أوضح أن الرئيس الإسرائيلي يمثل الموطن بالنسبة للناجين الهولنديين من المحرقة الذين هاجروا إلى إسرائيل.

وقالت المنظمة اليهودية الهولندية المناهضة للصهيونية “إننا نعبر عن قلقنا العميق إزاء الافتتاح المرتقب لمتحف المحرقة الوطني الهولندي والذي من المقرر أن يحضره الرئيس الإسرائيلي هرتسوج”.

وقررت تنظيم احتجاج مع الجالة الفلسطينية الهولندية والاشتراكية الدولية.

وأضافت أنه في حين أنها تحيي ذكرى ضحايا المحرقة، إلا أنها لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي بينما تستمر الحرب في غزة.

ومن المقرر أن يلتقي ملك هولندا وليام ألكسندر مع هرتسوغ اليوم الأحد 10\3\2024. وسيحضر الافتتاح أيضا رئيس الوزراء الهولندي مارك روته.