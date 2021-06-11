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وسط ارتفاع حالات الإصابة بكورونا... إغلاق عاصمة تشيلي

11 - يونيو - 2021
سانتياغو

سانتياغو

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أعلنت تشيلي إغلاق العاصمة سانتياغو، وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، على الرغم من أن ما يقرب من 60٪ من الأفراد في البلاد تم تطعيمهم بالكامل.

بموجب قواعد الإغلاق، يتعين على أكثر من ثمانية ملايين ساكن يعيشون في العاصمة وحولها البقاء في منازلهم اعتبارا من يوم غد السبت.

أبلغت تشيلي يوم أمس الخميس عن تسجيلها 7716 إصابة يومية جديدة، وكانت الغالبية العظمى من الإصابات بين الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بشكل كامل.

هذا وحذر مسؤولو الصحة من أن أسرة العناية المركزة أوشكت على الوصول إلى طاقتها الكاملة.

قال خوسيه لويس إسبينوزا، رئيس الاتحاد الوطني لجمعية الممرضين في تشيلي، إن أعضاء الجمعية “على وشك الانهيار”.

وقد تم تطعيم حوالي 58٪ من سكان تشيلي البالغ عددهم 17.5 مليون شخص بشكل كامل، وتلقى ما يصل إلى 75٪ جرعة لقاح واحدة على الأقل.

يذكر أنه تم إغلاق حدود تشيلي من مارس إلى نوفمبر 2020، ولكن بعد إغلاق صارم أدى إلى انخفاض عدد الإصابات، تم اتخاذ قرار بإعادة فتحها.

كما منح التشيليون تصاريح عطلة خاصة للسفر بحرية أكبر في جميع أنحاء البلاد خلال العطلة الصيفية في نصف الكرة الجنوبي، كما تم افتتاح المطاعم والمتاجر والمنتجعات السياحية.

هذا ويبلغ إجمالي حالات الإصابة بتشيلي منذ بدء الوباء حوالي 1.5 مليون إصابة، وتم تسجيل أكثر من 30 ألف حالة وفاة، وفقا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وذلك بحسب “بي بي سي”.

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