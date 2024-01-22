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وسط اضطراب الإمدادات.. أزمة البحر الأحمر تُرهق قطاع الكيميائيات الألماني

منذ 11 دقيقة
قطاع الكيميائيات في ألمانيا - تعبيرية

قطاع الكيميائيات في ألمانيا - تعبيرية

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بدأ قطاع الكيميائيات في ألمانيا، وهو الأكبر في أوروبا، يتأثر بوطأة تأخر الشحنات عبر البحر الأحمر، ليصبح أحدث صناعة تدق ناقوس خطر اضطراب الإمدادات الذي أجبر بعض الشركات على كبح الإنتاج.

وصار وصول الواردات الآسيوية المهمة إلى أوروبا، بداية من قطع غيار السيارات والمعدات الهندسية إلى المواد الكيميائية ودُمى الأطفال، يستغرق وقتا أطول حاليًا بعد أن حولت شركات الشحن مسار السفن للعبور حول أفريقيا بعيدًا عن البحر الأحمر وقناة السويس في أعقاب الهجمات التي يشنها الحوثيون.

ويعتمد قطاع الكيميائيات في ألمانيا، وهو ثالث أكبر صناعة في الدولة بعد السيارات والهندسة بمبيعات سنوية تبلغ نحو 260 مليار يورو (282 مليار دولار)، على آسيا في نحو ثلث وارداته من خارج أوروبا.

وتأتي أزمة الشحن عبر البحر الأحمر، في الوقت الذي يتعرض فيه الاقتصاد الألماني بالفعل لضغوط بسبب الركود وارتفاع تكاليف العمالة والطاقة.

ووفقًا لستاندرد اند بورز غلوبال، يعتبر قطاع الكيميائيات في أوروبا إلى جانب السيارات وتجارة التجزئة الأكثر عرضة للخطر.

وبالإضافة إلى تأخر الواردات، تشير جهات تعنى بقطاع الكيميائيات إلى ارتفاع تكاليف الوقود، إذ أصبح وصول الناقلات التي تحمل المواد الخام الضرورية يستغرق نحو 14 يومًا إضافيًا، كما تشير إلى أن هذه التكاليف لا يمكن تحميل العملاء سوى جزء منها.

    المصدر :
  • رويترز

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