الأثنين 15 رمضان 1445 ﻫ - 25 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وسط اقتحامات ليلية.. إصابة فلسطينيين بينهم أطفال بمواجهات بالضفة الغربية

منذ 11 ثانية
مواجهات مع الاحتلال في معظم مدن الضفة الغربية

مواجهات مع الاحتلال في معظم مدن الضفة الغربية

A A A
طباعة المقال

أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية مساء أمس الأحد وفجر اليوم الاثنين، مع استمرار قوات الاحتلال بتنفيذ اقتحامات ليلية لمختلف بلدات ومدن الضفة تخللتها مواجهات واعتقالات.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقم الإسعاف التابعة لها تعاملت “مع إصابة بالرصاص الحي لطفل (16 عاما) بالساق من قرية قفين شمال شرق طولكرم، ونقلته إلى المستشفى.

كما أبلغ الهلال الأحمر عن إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في البلدة القديمة بمدينة نابلس.

وكان الهلال الأحمر قال في وقت سابق إن طواقمه تعاملت مع “إصابة لطفل يبلغ من العمر 14 عاما بالرصاص الحي بالقدم” خلال مواجهات شهدتها بلدة بيت فوريك شرقي مدينة نابلس، ونقلت المصاب إلى المستشفى.

وأشارت الجمعية إلى “احتجاز مركبة الإسعاف على حاجز بيت فوريك والشاب المصاب” قبل التنسيق مع الصليب الأحمر الدولي لإخلاء سبيلهما.

وكان عشرات الفلسطينيين قد تظاهروا في قرية بيت فوريك تضامنا مع المقاومة وسكان قطاع غزة، وردد المتظاهرون هتافات تندد بما وصفوه جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتدعو إلى نصرة المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

اقتحامات ليلية يومية
وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ اقتحامات ليلية يومية عقب انتهاء صلاة التراويح لمنع المصلين في المسجد الأقصى المبارك من الاعتكاف باستثناء ليلتي الجمعة والسبت.

وكان أفراد من قوات الاحتلال اقتحموا مساء الأحد المصلى القبلي للتحقق من خروج جميع المصلين منه، بالتزامن مع تمركزهم بشكل متواصل داخل الحرم في باب المغاربة، وخارجه وعند بقية الأبواب.

وقال مراسل الجزيرة إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المصلى القبلي في المسجد الأقصى وأخرجت المعتكفين منه.

وقد توافد آلاف الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة العشاء والتراويح، في ليلة النصف من شهر رمضان المبارك، في حين تواصل قوات الاحتلال انتشارها المكثف عند أبواب المسجد الأقصى المبارك وفي أحياء البلدة القديمة.

وكانت جماعات من المستوطنين قد اقتحمت المسجد الأقصى صباح أمس الأحد، بالتزامن مع إحياء اليهود لما يسمى بعيد المساخر. وقدرت الأوقاف الإسلامية عدد المقتحمين بأكثر من 100 جندي إسرائيلي.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين قريتي عزون وحجة شرقي قلقيلية شمالي الضفة الغربية، كما اقتحمت مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، وكذلك بلدة سيلة الظهر جنوب مخيم جنين بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، كما اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم العروب في الخليل أيضا.

وتم استهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي بعبوة ناسفة في بلدة عربونة بمخيم جنين في الضفة الغربية.

اعتداءات المستوطنين
وفي سياق متصل، أظهرت صور تداولها ناشطون قيام مستوطنين بالاعتداء على مواطنين واستفزازهم في قرية الطيران بمدينة الظاهرية جنوب الخليل.

وقام مستوطنون منذ ساعات صباح الأحد بجولات استفزازية، كما أدوا طقوسا تلمودية في مناطق متفرقة من الخليل جنوب الضفة الغربية، وذلك بمناسبة ما يسمى عيد المساخر.

في الأثناء، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب شمال مدينة الخليل.

وكانت قوات راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم في أعقاب استهداف شبان فلسطينيين بالزجاجات الحارقة البرج العسكري الإسرائيلي المقام عند مدخله، حيث قامت بملاحقتهم داخل المخيم مما أدى إلى اندلاع مواجهات معهم.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

سفينتان حربيتان فلبينيتان في جزيرة في المنطقة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي (أ ف ب)
مانيلا تتحدى بكين أن تحيل مزاعمها بشأن بحر الصين الجنوبي إلى التحكيم
وزارة النفط العراقية
بغداد تحمل الشركات الأجنبية مسؤولية تأخير استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان
حريق محطة للطاقة بمنطقة روستوف الروسية
مسؤول روسي: حريق في محطة للطاقة بمنطقة روستوف الروسية وتوقف وحدتي كهرباء

الأكثر قراءة

جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
تصريحات مفاجئة لضابط إسرائيلي كبير: نحن سمحنا لحزب الله بهذا الأمر!
رسم توضيحي للعاصفة المغناطيسية
عاصفة مغناطيسية شديدة خلال ساعات.. إلى أي مدى ستؤثر على الأرض!؟
غارات إسرائيلية تستهدف بعلبك شرق لبنان
فيديو.. الجيش الإسرائيلي يشن غارات على بعلبك شرق لبنان