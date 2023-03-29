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وسط التوتر مع إيران.. إسرائيل تطلق قمرا جديدا للاستطلاع

منذ 9 دقائق
إطلاق قمر اصطناعي

إطلاق قمر اصطناعي

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أطلقت إسرائيل نسخة جديدة من قمر أفق الصناعي الاستطلاعي، الأربعاء، وقال وزير الدفاع إنه سيعزز من مراقبتها للمنطقة على مدار الساعة في وقت تستعد فيه لمواجهة محتملة مع إيران.

وأشرف وزير الدفاع يوآف جالانت على عملية الإطلاق، المخطط لها منذ شهور، فيما تعد إشارة على بقائه في منصبه على الرغم من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد إعفاءه من منصبه وسط أزمة دستورية.

والقمر أفق-13 من إنتاج شركة صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية‭‭‭‭ ‬‬‬‬المملوكة للدولة وهو الأحدث في سلسلة من الأقمار الصناعية محلية الصنع أُطلق أولها إلى الفضاء عام 1988.

وتم إطلاق القمر الصناعي على صاروخ شافيت فوق البحر المتوسط في مسار إطلاق صوب الغرب عادة ما تستخدمه إسرائيل خشية وقوع تكنولوجيا حساسة في يد دول معادية لها في الشرق الأوسط إذا تعطل الصاروخ.

وورد في بيان لجالانت “سنواصل إثبات أنه حتى السماء ليست حدا لمؤسسة الدفاع الإسرائيلية”. وخالف جالانت رئيس الوزراء نتنياهو يوم السبت بالدعوة إلى وقف تنفيذ خطة مختلف عليها لإجراء تعديل قضائي.

وفي اليوم التالي، أعلن نتنياهو إعفاء جالانت من منصبه، وهو ما تسبب في تزايد الاحتجاجات المناهضة للحكومة وأجج مخاوف الولايات المتحدة إزاء تماسك الوضع الديمقراطي وجاهزية الجيش في إسرائيل.

وقال بوعاز ليفي الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية في بيان “أفق-13 هو الأكثر تطورا من نوعه بقدرات مراقبة فريدة عن طريق الرادار وسيتيح جمع المعلومات أيا كانت أحوال الطقس وظروف الرؤية”.

    المصدر :
  • رويترز

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