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وسط الثلوج.. رئيس وزراء النيجر يصل إلى موسكو لإجراء محادثات

منذ 8 دقائق
علي محمد الأمين زين الذي عينه المجلس العسكري الحاكم في النيجر

علي محمد الأمين زين الذي عينه المجلس العسكري الحاكم في النيجر

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أفادت صحيفة إزفستيا الروسية بأن علي محمد الأمين زين الذي عينه المجلس العسكري الحاكم في النيجر رئيسا للوزراء وصل إلى موسكو في زيارة.

وعرضت الصحيفة لقطات تظهر استقبال زين في مطار موسكو وسط الثلوج.

وقالت إزفستيا إن زين يعتزم مناقشة توسيع الشراكة مع روسيا في مجالات الدفاع والزراعة والطاقة خلال الزيارة.

وعين المجلس العسكري زين، وزير المالية السابق، رئيسا للوزراء في أغسطس\آب الماضي بعد انقلاب عسكري في الشهر السابق.

وترى الولايات المتحدة وأوروبا والصين وروسيا أن للنيجر أهمية اقتصادية واستراتيجية لما لديها من احتياطيات يورانيوم ونفط ولدورها المحوري في الحرب مع المتشددين الإسلاميين في منطقة الساحل.

    المصدر :
  • رويترز

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