الأربعاء 6 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 30 نوفمبر 2022 |
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وسط الصقيع والماء.. جنود اوكرانيا عالقون في الخنادق

منذ 10 دقائق
جنود اوكران داخل الخنادق

جنود اوكران داخل الخنادق

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لاتزال الهجمات العسكرية الروسية مستمرة، رغم جميع التوقعات حول امكانية تباطؤ او التخفيف من حدة الصراع مع الدخول في فصل الشتاء، وسط الصقيع والبرد هذه ما اكده العديد من الخبراء.

ومع تراجع حدة المعارك الميدانية مؤخراً، مع تساقط الثلوج والأمطار، وحلول الصقيع فجراً وليلاً، لايزال الصراع شبه مستمر في وقت دخلت الحرب شهرها العاشر.

فيما استعاضت القوات الروسية بالضربات الجوية والصاروخية البعيدة المدى لتضرب البنى التحتية ومرافق الكهرباء.

أما أوكرانياً، فلا يزال الجنود يرابضون في خنادقهم، ومن داخل أحد تلك الخنادق التي عمرها الطين، قال أحد الجنود: “ماذا أستطيع أن أقول؟ نحن في وضع جيد إلى ما، لكن الأمر أصعب الآن بسبب المطر والصقيع”.

كما أضاف دالاً على أحد الخنادق الذي امتلأ ماء: “إنه مستنقع.. رغم أنه جف قليلا اليوم”، بحسب ما نقلت رويترز.

لكنه أكد أن مستوى المياه كان مرتفعاً في السابق بسبب الأمطار، وأوضح أن الجنود استخدموا دلاء لإزالة المياه”.

يذكر أن مسؤولين أميركيين كانوا رجحوا سابقا أن تتوقف الحرب مؤقتاً أو يتابطأ التقدم العسكري لكلا الطرفين مع بداية الشتاء.

كذلك رجح رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال مارك ميلي، مؤخراً، تباطؤ الأعمال القتالية خلال الشتاء، مشيرا إلى اعتقاده بأن هذا التباطؤ قد يشكل نافذة من أجل التسوية.

في المقابل توقع “معهد دراسة الحرب” أن يحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مواصلة العمليات العسكرية التقليدية لإبقاء الأراضي التي يسيطر عليها حالياً تحت قبضته وربما اكتساب أراضٍ جديدة.

كما رأى أن الكرملين قد يراهن على تراجع الدعم الغربي لكييف مع ضغط الشتاء على شعوب البلدان الحليفة لأوكرانيا، وسط أزمة وقود وغاز وتضخم اقتصادي مضنٍ.

    المصدر :
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