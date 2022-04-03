وسط المتاريس.. جندي أوكراني يفاجئ حبيبته ويطلب يدها

نشرت وزارة الخارجية الأوكرانية، أمس السبت، فيديو لجندي طلب يد حبيبته قرب حاجز عسكري في مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا.

وتظهر الفتاة في الفيديو وهي تمشي قرب متاريس رملية في أحد الشوارع، قبل أن يأتي الجندي الأوكراني ويقدم لها خاتم الخطوبة.

وفي خطوة يبدو أنها مخطط لها، قامت امرأة أخرى بإعطاء باقة ورد للجندي كي يقدمها هدية لحبيبته بعد الخطوبة.

وعلقت الوزارة على الفيديو بالقول إن “الحب دائما يفوز!”، وإنه تم تصويره في مدينة أوديسا، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يذكر أن انفجارات متعددة هزّت مدينة أوديسا الساحلية جنوبي أوكرانيا، في أولى ساعات ضباح يوم الأحد.

Love always wins!

💙💛 📍Odesa, Ukraine pic.twitter.com/bW4NH684hc — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) April 2, 2022