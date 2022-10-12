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وسط امتناع الصين عن التصويت.. الأمم المتحدة تدين تحرك روسيا لضم أجزاء من أوكرانيا

منذ ساعة واحدة
الجمعية العامة للأمم المتحدة

الجمعية العامة للأمم المتحدة

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أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة تحرك روسيا‭ ‬”غير القانوني” لضم أربع مناطق تحتل أجزاء منها في أوكرانيا إلى أراضيها، ودعت جميع الدول إلى عدم الاعتراف بهذه الخطوة مما يعزز العزلة الدبلوماسية الدولية لموسكو منذ غزوها لجارتها.

في التفاصيل، صوّتت 143 دولة من الدول الأعضاء بالجمعية العامة وعددها 193 لصالح القرار الذي أكد أيضا سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا.

وانضمت 4 دول فقط إلى روسيا في التصويت ضد القرار وهي سوريا ونيكاراجوا وكوريا الشمالية وروسيا البيضاء.

وامتنعت 35 دولة أخرى عن التصويت، منها الصين الشريك الاستراتيجي لروسيا.

    المصدر :
  • رويترز

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