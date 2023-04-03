وسط تأهّب أمنيّ.. ترامب في نيويورك للمثول أمام القضاء

على وقع اتّهامات عدّة وُجّهت إليه مؤخرًا، يصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى نيويورك، اليوم الإثنين، قادمًا من فلوريدا، حيث سيتوجه إلى منزله السابق في برج ترامب، لكن التوقيت الدقيق لوصوله غير واضح، على الرغم من أنه كان من المتوقع أن يبقى الليلة في نيويورك، قبل التوجه إلى محاكمته في لوار مانهاتن، غدًا الثلاثاء.

وأكد الرئيس السابق دونالد ترامب أنّه سيغادر منتجعه في فلوريدا يوم الإثنين للسفر إلى مدينة نيويورك، حيث سيمثل أمام المحكمة يوم الثلاثاء.

وكتب ترامب على موقعTruth Social : “سأغادر Mar-a-Lago يوم الإثنين الساعة 12 ظهراً، متوجهاً إلى برج ترامب في نيويورك. وصباح الثلاثاء سأذهب صدق أو لا تصدق إلى قاعة المحكمة.. لم يكن من المفترض أن تكون أميركا على هذا النحو”!

هذا وتتأهب عناصر شرطة نيويورك لأي طارئ إذا لزم الأمر خلال مثول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة، الثلاثاء، ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية فإنّ جهاز شرطة نيويورك يبقى مستعداً للاستجابة.

وقال الناطق باسم شرطة نيويورك، إن الشرطة ستضمن للجميع إمكانية ممارسة حقهم بطريقة سلمية، مضيفاً لا توجد في الوقت الراهن تهديدات ذات مصداقية.

وعملت شرطة نيويورك على وضع حواجز معدنية حول برج ترمب، وإغلاق الطرق حول محكمة الجنايات في مانهاتن.

وسيمثل ترامب لمواجهة تهم عديدة، على رأسها شراء صمت ممثلة إباحية عام 2016، ليوصف بأنه أول رئيس أميركي سابق أو حال يواجه اتهامات جنائية.

وأوضح محامي ترامب أنه يستعد للمعركة قبل جلسة المحكمة المقرر عقدها الثلاثاء، مضيفاً أنهم جاهزون لهذه المعركة، وأنه يتطلع إلى المضي قدماً في هذا الأمر في أسرع وقت ممكن لتبرئته.

وكان قد قال ترامب في بيان، في أول رد على القرار، إنه بريء تمامًا، وإن اتهامه استمرار للتدخل في الانتخابات ونهج الاضطهاد السياسي.

أنصار ترامب

إلى ذلك، لم يحذر مسؤولو إنفاذ القانون وخبراء خارجيون من تهديدات كبيرة من أنصار ترامب أو خصومه هذا الأسبوع، لكن المسؤولين والشرطة في مدينة نيويورك كانوا يستعدون بالفعل للاحتجاجات بالقرب من مبنى المحكمة وخارج برج ترامب في الجادة الخامسة، حيث تم وضع المتاريس في الشوارع لعدة كتل محيطة بالمبنى أمس الأحد، وسط تجمع طواقم التصوير والفضوليين.

ومن المتوقع أن يتواجد ترامب (76 عامًا)، في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ، في وقت مبكر من بعد ظهر يوم الثلاثاء، قبل أن يتم تقديمه للمحاكمة في مبنى المحاكم الجنائية في مانهاتن الضخم.

ولم يتم الكشف عن التهم المحددة بعد على الرغم من أنها مرتبطة بالمدفوعات التي تم دفعها خلال انتخابات عام 2016 لشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، التي تقول إنها أقامت علاقة جنسية قصيرة مع ترمب في عام 2006.