وسط تحذيرات أمريكية.. زعيم كوريا الشمالية يصل روسيا

قال مصدر لرويترز اليوم الثلاثاء إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وصل إلى روسيا لإجراء ما قال الكرملين إنها ستكون محادثات شاملة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسط تحذيرات من واشنطن بشأن ضرورة عدم الاتفاق على صفقة أسلحة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، الثلاثاء، أن كيم غادر بيونغيانغ متوجها إلى روسيا يوم الأحد على متن قطاره الخاص برفقة مسؤولين كبار في قطاع صناعة الأسلحة ومسؤولين عسكريين بارزين.

وقال مصدر روسي مطلع على الزيارة لرويترز إن كيم وصل إلى روسيا صباح الثلاثاء وغادر قطاره للقاء مسؤولين محليين في مدينة خاسان، بوابة الدخول الرئيسية عبر السكك الحديدية إلى الشرق الأقصى لروسيا، قبل مواصلة رحلته.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “ستكون زيارة شاملة… ستعقد مفاوضات بين الوفدين، وبعد ذلك سيواصل الزعيمان اتصالاتهما شخصيا إذا لزم الأمر”.

وقال مسؤولون روس إن المباحثات قد تتناول أيضا تقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية وقرارات مجلس الأمن الدولي المفروضة على بيونجيانج.

وقال مسؤولون أمريكيون إن المحادثات المتعلقة بإرسال كوريا الشمالية أسلحة إلى روسيا تشهد تقدما كبيرا وإن من المرجح أن يناقش كيم وبوتين تزويد موسكو بأسلحة لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن بوتين وصل إلى فلاديفوستوك أمس الاثنين وحضر الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي الذي يستمر حتى غد الاربعاء.

وقال بيسكوف إن بوتين سيجتمع مع كيم بعد المنتدى، ومن غير المقرر أن يعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا، بحسب وكالات أنباء روسية.

ولم يتأكد حتى الآن مكان الاجتماع أو ما إذا كان كيم سيحضر المنتدى الاقتصادي.

وينفي البلدان اعتزام كوريا الشمالية إرسال أسلحة إلى روسيا التي استهلكت مخزونات كبيرة من الأسلحة خلال حربها في أوكرانيا المستمرة منذ أكثر من 18 شهرا.

وعبرت واشنطن وحلفاؤها عن القلق إزاء مؤشرات في الآونة الأخيرة على تنامي التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية المسلحة نوويا.

وستكون هذه ثاني قمة لكيم مع بوتين بعد أن التقيا عام 2019 في آخر زيارة خارجية للزعيم الكوري الشمالي.