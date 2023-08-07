وسط تحذيرات من الأوبئة.. السيول تُدمّر مئات المنازل في شمال السودان

على وقع استمرار المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نحو 4 أشهر، تفاقمت معاناة السودانيّين من جراء السيول التي أدّت إلى تدمير وتضرر أكثر من 400 منزل في الولاية الشمالية في السودان، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية “سونا”.

ونقلت وكالة أنباء السودان في تقرير ليل الأحد-الإثنين، أنّ “أجزاء واسعة من محليات دنقلا ومروي والدبة والقولد والبرقيق وحلفا، تعرضت خلال اليومين الماضيين إلى أمطار وسيول أدت إلى حدوث بعض الأضرار والخسائر في المنازل السكنية والمزارع”.

وأضافت أن التقارير الأولية رصدت “تضرر 300 منزل كلياً وجزئياً في محلية مروي، و58 منزلاً في محلية القولد، و56 منزلاً في محلية الدبة، و50 منزلاً في محلية دنقلا”.

وسبق أن حذرت منظمات الإغاثة الدولية من أنّ موسم الأمطار في السودان والذي بدأ في حزيران/ يونيو، يمكن أن يتسبب في انتشار أوبئة مثل الحصبة والكوليرا، خصوصاً في ظل توقف أنشطة التحصين ضد الأمراض وخروج 80% من المرافق الطبية في البلاد خارج الخدمة.

يأتي ذلك فيما أفاد سكان في العاصمة السودانيّة بتواصل “القصف المدفعي والصاروخي” على مناطق وسط مدينة أم درمان غرب العاصمة، وشمال الخرطوم وجنوبها.