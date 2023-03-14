وسط ترقب بيانات التضخم الأميركي.. الذهب يتراجع

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14/3/2023 منهية المكاسب الكبيرة التي سجلتها وسط أزمة البنوك الأميركية، فيما انتعش الدولار مع ترقب المتداولين لبيانات التضخم التي يمكن أن تؤثر أيضا على استراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1903.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0924 بتوقيت جرينتش. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1906.90 دولار.

كانت أسعار الذهب قفزت أكثر من اثنين بالمئة في الجلستين السابقتين وسط مساعي المستثمرين لحماية أنفسهم بعد انهيار بنك سيليكون فالي الذي أثار حالة من الفزع في السوق.

وصعد مؤشر الدولار 0.4، مما قلل جاذبية الذهب المسعر بالعملة الأمريكية للمشترين حاملي العملات الأخرى.

ومع ذلك فإنه في ظل توقعات بتراجع وتيرة رفع أسعار الفائدة تزيد جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا باعتباره وسيلة تحوط مناسبة لأجواء الضبابية الاقتصادية.

ويتوقع المتعاملون الآن فرصة بنسبة 31.4 بالمئة لإبقاء الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة في النطاق الحالي.