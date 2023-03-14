الثلاثاء 22 شعبان 1444 ﻫ - 14 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وسط ترقب بيانات التضخم الأميركي.. الذهب يتراجع

منذ 39 دقيقة
احتياطي الذهب

احتياطي الذهب

A A A
طباعة المقال

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14/3/2023 منهية المكاسب الكبيرة التي سجلتها وسط أزمة البنوك الأميركية، فيما انتعش الدولار مع ترقب المتداولين لبيانات التضخم التي يمكن أن تؤثر أيضا على استراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1903.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0924 بتوقيت جرينتش. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1906.90 دولار.

كانت أسعار الذهب قفزت أكثر من اثنين بالمئة في الجلستين السابقتين وسط مساعي المستثمرين لحماية أنفسهم بعد انهيار بنك سيليكون فالي الذي أثار حالة من الفزع في السوق.

وصعد مؤشر الدولار 0.4، مما قلل جاذبية الذهب المسعر بالعملة الأمريكية للمشترين حاملي العملات الأخرى.

ومع ذلك فإنه في ظل توقعات بتراجع وتيرة رفع أسعار الفائدة تزيد جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا باعتباره وسيلة تحوط مناسبة لأجواء الضبابية الاقتصادية.

ويتوقع المتعاملون الآن فرصة بنسبة 31.4 بالمئة لإبقاء الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة في النطاق الحالي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون
السويد.. احتمالات انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي قبلنا تتزايد
بنيامين نتنياهو
نتنياهو: لا فرصة لحل حكومتنا... هذا التحالف جدار حديدي
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة: المشاورات مستمرة مع كل الأطراف بشأن اتفاق حبوب البحر الأسود

الأكثر قراءة

العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
العالم الهولنديّ يُحذّر مجددًا: "نشاط زلزاليّ كبير" في الأيام المقبلة!
بنك سيجنتشر الأمريكي
الثاني خلال أيام.. بنك سيجنتشر الأمريكي يعلن إفلاسه
الدولار الأميركي والليرة اللبنانية
تحليق "الدولار الأسود" مستمر.. كم سجّل مساء؟