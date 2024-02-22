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وسط ترقب لقراءات عدد من مؤشرات مديري المشتريات.. استقرار الدولار

منذ ساعة واحدة
الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي

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شهد الدولار استقرارا على نطاق واسع اليوم الخميس مع ترقب المتعاملين لسلسلة من مسوح أنشطة الأعمال لقياس متانة الاقتصادات الكبرى وما قد يعنيه ذلك بالنسبة لتوقعات أسعار الفائدة حول العالم.

ومن المقرر أن تصدر القراءات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم وستسلط المزيد من الضوء على قطاعي التصنيع والخدمات.

وزاد اليورو في التعاملات الآسيوية المبكرة 0.11 بالمئة إلى 1.0831 دولار، فيما استقر الإسترليني عند 1.2638 دولار.

وصعد الدولار مقابل الين وعاد للتداول مجددا فوق مستوى 150 ليصل في أحدث المعاملات إلى 150.34 ين.

ويبدي صناع السياسات، وخاصة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي، عدم اتفاقهم مع توقعات السوق بسلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة حول العالم هذا العام، ويرجعون ذلك إلى استمرار الضغوط التضخمية ومخاطر خفض الفائدة قبل أن تكون الأوضاع الاقتصادية مؤهلة لذلك.

وعزز محضر الاجتماع الأحدث للسياسة بمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي صدر أمس الأربعاء التوجه الذي يرى أن المركزي الأمريكي ليس في عجلة من أمره لتخفيض أسعار الفائدة.

وزاد الدولار الأسترالي 0.07 بالمئة إلى 0.65565 دولار أمريكي، فيما صعد الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوى في شهر عند 0.6198 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.06 بالمئة إلى 103.92.

    المصدر :
  • رويترز

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