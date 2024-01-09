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وسط تزايد الانتقادات.. كوريا الجنوبية تحظر أكل لحوم الكلاب وبيعها!

منذ 21 ثانية
علم كوريا الجنوبية

علم كوريا الجنوبية

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وافق برلمان كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يحظر أكل لحوم الكلاب وبيعها، في خطوة من شأنها أن تضع نهاية لهذه الممارسة المثيرة للجدل والمستمرة منذ قرون في ظل دعم متزايد للرفق بالحيوان.

وكان يُنظر إلى تناول لحم الكلاب في السابق على أنه وسيلة لتعزيز القدرة على التحمل في الصيف الكوري الرطب، إلا أن الأمر أصبح نادرًا ويقتصر في الأغلب على بعض كبار السن، وسط تزايد الانتقادات لكيفية ذبح الكلاب.

وجرت الموافقة على مشروع القانون الذي اقترحه الحزب الحاكم بأغلبية ساحقة بلغت 208 أصوات، مقابل امتناع عضوين عن التصويت في البرلمان المكون من غرفة واحدة، بعد أن وافقت عليه لجنة الزراعة أمس الإثنين.

وسيدخل التشريع حيز التنفيذ بعد فترة سماح مدتها ثلاث سنوات. ويعاقب على مخالفة القانون بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامات قدرها 30 مليون وون (22800 دولار).

وقالت الجمعية الكورية للكلاب الصالحة للأكل، وهي تحالف للمربين والبائعين، إن الحظر سيؤثر على 3500 مزرعة تقوم بتربية 1.5 مليون كلب بالإضافة إلى ثلاثة آلاف مطعم.

(الدولار = 1314.8400 وون)

    المصدر :
  • رويترز

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