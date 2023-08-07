الأثنين 20 محرم 1445 ﻫ - 7 أغسطس 2023 |
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وسط تزايد الغموض الجيوسياسي.. أسهم أوروبا ترتفع مع صعود أسهم قطاع الدفاع

منذ 9 دقائق
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الإثنين، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم حول العالم هذا الأسبوع، والتي ستحدد توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة، كما صعدت أسهم قطاع الصناعات الدفاعية إلى مستويات قياسية وسط تزايد الغموض الجيوسياسي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة قبيل صدور بيانات التضخم من ألمانيا والصين والولايات المتحدة هذا الأسبوع، والتي من المرجح أن تحدد إلى أي مدى يمكن أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة.

وسجل مؤشر الفضاء والدفاع مستوى قياسيًا مرتفعًا 1.0 بالمئة مع صعود سهم شركة ليوناردو 3.1 بالمئة وسهم شركة ميلروز 2.6 بالمئة.

وانخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1 بالمئة، بينما ارتفع مؤشر كاك الفرنسي 0.1 بالمئة.

وتراجع مؤشر داكس الألماني متأثرا بانخفاض أسهم شركة سيمنز 6.1 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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