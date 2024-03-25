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وسط تزايد المخاوف بشأن الإمدادات.. ارتفاع أسعار النفط

منذ 24 دقيقة
آلات استخراج النفط

آلات استخراج النفط

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شهدت أسعار النفط ارتفاعا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين بفعل مخاوف من شح الإمدادات العالمية جراء تصاعد الصراع في الشرق الأوسط والحرب بين روسيا وأوكرانيا في حين أدى تقلص عدد منصات التنقيب عن النفط الأمريكية إلى فرض ضغوط تصاعدية على الأسعار.

وبحلول الساعة 0029 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا أو 0.3 بالمئة لتصل إلى 85.67 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 25 سنتا أو 0.3 بالمئة لتصل إلى 80.88 دولار للبرميل. وسجل كلا الخامين تغيرا بأقل من واحد بالمئة الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس (إن.إس.تريدنج) وهي وحدة تابعة لشركة نيسان للأوراق المالية “تصاعد التوتر الجيوسياسي، بالإضافة إلى زيادة الهجمات على منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا مع تراجع الآمال في وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، أثار المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية”.

وأضاف “انخفاض عدد منصات الحفر الأمريكية زاد أيضا المخاوف بشأن شح الإمدادات”.

وأظهرت بيانات شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز انخفاض عدد منصات النفط الأمريكية بمقدار منصة واحدة إلى 509 الأسبوع الماضي، مما يشير إلى انخفاض الإمدادات في المستقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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