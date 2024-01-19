وسط تصاعد التوترات الإقليمية.. إيران تجري مناورة للدفاع الجوي

قالت إيران الجمعة إنها أطلقت بنجاح مناورة للدفاع الجوي باستخدام طائرات مسيرة مصممة لاعتراض أهداف معادية في منطقة تمتد من سواحلها الجنوبية الغربية إلى سواحلها الجنوبية الشرقية وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

وشنت باكستان أمس الخميس 18\1\2024 ضربات جوية على من وصفتهم بمسلحين انفصاليين في هجوم داخل إيران بعد يومين من إعلان طهران أنها قصفت قواعد لجماعة أخرى داخل الأراضي الباكستانية.

وكانت الضربات المتبادلة هي الأكبر من نوعها منذ سنوات وأثارت قلقا بشأن اتساع نطاق التوترات في الشرق الأوسط بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

ونقلت قناة (برس تي.في) الإيرانية عن متحدث باسم الجيش قوله “أطلقت القوات الإيرانية بنجاح استراتيجية جديدة للدفاع الجوي باستخدام الطائرات المسيرة لاعتراض واستهداف الأهداف المعادية”.

وتغطي التدريبات العسكرية، التي بدأت أمس الخميس 18\1\2024 وتستمر يومين، منطقة تمتد من مدينة عبادان في إقليم خوزستان بجنوب غرب إيران إلى تشابهار في إقليم سستان وبلوشستان بجنوب شرق البلاد المتاخم لباكستان وأفغانستان.

وقالت قناة (برس تي.في) إن القوات الجوية والبحرية التابعة للجيش والقوات الجوية والبحرية التابعة للحرس الثوري شاركت في التدريبات العسكرية.

وهناك تاريخ من العلاقات المضطربة بين إيران وباكستان لكن الدولتين أبدتا رغبة في تهدئة التوتر في أعقاب هجمات هذا الأسبوع. وعلى خليفة الحرب في غزة، نفذت إيران والجماعات المسلحة المتحالفة معها في منطقة الشرق الأوسط هجمات على أهداف إسرائيلية وأمريكية في المنطقة تضامنا مع الفلسطينيين.

وشنت إيران أيضا ضربات في سوريا ضد ما قالت إنها مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية وفي العراق ضد ما وصفته بأنه مركز تجسس لصالح إسرائيل.