وسط تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات.. ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات، بسبب التوترات الجيوسياسية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 82.65 دولار للبرميل، بحلول الساعة الـ01:05 بتوقيت غرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 77.09 دولار للبرميل.

وانخفض كلا العقدين أكثر من دولار أمس الاثنين، إذ غذت أزمة العقارات المتفاقمة مخاوف الطلب الصيني، بعد أن أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفية مجموعة تشاينا إيفرغراند العقارية العملاقة.

لكن المحللين يقولون إن السوق لا تزال على حافة الهاوية وسط تصاعد المخاوف بشأن إمدادات النفط، حيث تعهدت واشنطن باتخاذ “جميع الإجراءات اللازمة” للدفاع عن قواتها في أعقاب هجوم مميت بطائرة مسيرة في الأردن، وهو أول حادث يلقى فيه عسكريون أمريكيون حتفهم منذ بدء حرب غزة.

وواصل النفط خسائره بفعل عوامل اقتصادية تضغط على الطلبوبالإضافة إلى ذلك، فإن الهجوم على ناقلة نفط تابعة لشركة ترافيغورا في البحر الأحمر في مطلع الأسبوع، أدى إلى زيادة المخاطر المتعلقة بانقطاع الإمدادات، في حين أن خطر انجرار الولايات المتحدة إلى الصراع يتزايد أيضا.

وتأتي مكاسب أسعار النفط أيضا قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة، وتبدأ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا يستمر يومين.

ومن المتوقع أن يبقي صناع السياسة أسعار الفائدة ثابتة، لكن بعض المستثمرين يعتقدون بأن البنك المركزي قد يتخلى عن انحيازه لرفع الفائدة.

كما أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز توقعات بانخفاض مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما ارتفعت مخزونات البنزين.