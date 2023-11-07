الثلاثاء 23 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 7 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وسط تصاعد صراع غزة.. مفوض الأمم المتحدة يزور الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك

A A A
طباعة المقال

بدأ المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، اليوم الثلاثاء زيارة للشرق الأوسط تستمر خمسة أيام للتواصل مع مسؤولين حكوميين ومن المجتمع المدني بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث وسط التصعيد الإسرائيلي في غزة.

وقال تورك في بيان “كان شهرا كاملا من المذابح، من المعاناة المستمرة وإراقة الدم والدمار والغضب واليأس. إن انتهاكات حقوق الإنسان هي أصل هذا التصعيد، وتلعب حقوق الإنسان دورا رئيسيا في إيجاد مخرج من دوامة الألم هذه”.

وقال مكتب تورك إنه في القاهرة اليوم الثلاثاء وسيزور رفح الواقعة على الحدود مع غزة غدا الأربعاء قبل أن يسافر إلى العاصمة الأردنية عمان يوم الخميس.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزارة الخارجية الروسية
روسيا: التصريح الإسرائيلي بشأن الأسلحة النووية "يثير العديد من الأسئلة"
بلينكن ووزير الخارجية التركي
فيديو.. لهذا السبب رفض وزير خارجية تركيا معانقة بلينكن
علما أمريكا والصين
محادثات نادرة بين أمريكا والصين بشأن الحد من الأسلحة النووية

الأكثر قراءة

طائرة تابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط" في مطار رفيق الحريري الدولي
حركة مطار رفيق الحريري.. تراجع القادمين 20% وزيادة المغادرين 4%
قصف إسرائيلي على سيارة مدنية جنوب لبنان
فيديو.. استشهاد 3 أطفال باستهداف العدو الإسرائيلي لسيارة تقلهم جنوب لبنان
قذيفة "الياسين-105"
طوفان الأقصى
أسقطت الميركافا والنمر.. معلومات خطيرة عن قذيفة "الياسين-105" والمسافة صفر