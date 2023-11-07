وسط تصاعد صراع غزة.. مفوض الأمم المتحدة يزور الشرق الأوسط

بدأ المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، اليوم الثلاثاء زيارة للشرق الأوسط تستمر خمسة أيام للتواصل مع مسؤولين حكوميين ومن المجتمع المدني بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث وسط التصعيد الإسرائيلي في غزة.

وقال تورك في بيان “كان شهرا كاملا من المذابح، من المعاناة المستمرة وإراقة الدم والدمار والغضب واليأس. إن انتهاكات حقوق الإنسان هي أصل هذا التصعيد، وتلعب حقوق الإنسان دورا رئيسيا في إيجاد مخرج من دوامة الألم هذه”.

وقال مكتب تورك إنه في القاهرة اليوم الثلاثاء وسيزور رفح الواقعة على الحدود مع غزة غدا الأربعاء قبل أن يسافر إلى العاصمة الأردنية عمان يوم الخميس.