وسط تفشي حمى الخنازير الأفريقية.. إعدام أكثر من 900 خنزير في هونغ كونغ

أمرت السلطات في هونج كونج بإعدام أكثر من 900 خنزير بعد اكتشاف إصابات بحمى الخنازير الأفريقية التي تسبب النفوق بين الحيوانات في مزرعة مرخصة بمنطقة نيو تريتوريز.

وقالت إدارة الزراعة ومصائد الأسماك والمحافظة على البيئة إن 19 من أصل 30 خنزيرا تم فحصها اتضح أنها مصابة بحمى الخنازير، وتم تعليق نقل الخنازير من المزرعة على الفور. وأضافت أن عملية الإعدام ستبدأ الأسبوع المقبل.

وقالت في بيان “رتب موظفو إدارة الزراعة ومصائد الأسماك والمحافظة على البيئة إجراء فحوص في مزارع الخنازير الثمانية الأخرى في محيط نصف قطره ثلاثة كيلومترات حول المزرعة وسيجمعون عينات لاكتشاف الإصابات بحمى الخنازير الأفريقية”.

وأضافت “لحم الخنزير المطهي جيدا آمن للاستهلاك. ولا داعي لقلق الجمهور”.

وعلى الرغم من أن الحمى غالبا ما تسفر عن نفوق الخنازير وكذلك مع عدم توفر لقاح، فإن حمى الخنازير الأفريقية لا تؤثر على البشر، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو).