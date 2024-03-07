وسط تكهنات باتجاه بنك اليابان لرفع الفائدة.. ارتفاع قوي للين

يتجه الين اليوم الخميس 7 آذار/مارس الجاري، إلى تسجيل أكبر ارتفاع يومي له مقابل الدولار هذا العام، مدفوعا بتزايد التكهنات بأن بنك اليابان المركزي قد يرفع أسعار الفائدة أخيرا هذا الشهر، في حين استقر اليورو قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي.

وارتفعت العملة اليابانية بنحو 1.1 بالمئة مقابل الدولار، وهو أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ منتصف ديسمبر كانون الأول، كما حققت مكاسب مقابل اليورو والجنيه الإسترليني.

وانخفض اليورو واحدا بالمئة في أحدث التعاملات إلى 161.22 ين بينما نزل الجنيه الإسترليني 0.8 بالمئة إلى 188.54 ين.

وقالت جونكو ناكاجاوا عضو مجلس إدارة بنك اليابان اليوم الخميس إن الاقتصاد الياباني يتحرك بثبات نحو تحقيق هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي عند اثنين بالمئة بشكل مستدام.

وتأتي تعليقاتها بعد يوم من تقرير لوكالة جيجي للأنباء أفاد بأنه من المرجح أن يقول واحد على الأقل من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي التسعة إن إلغاء أسعار الفائدة السلبية سيكون أمرا معقولا في اجتماع السياسة هذا الشهر.

وارتفع الين 1.8 بالمئة تقريبا في أيام التداول الثلاثة الأخيرة وحدها، وذلك بفضل البيانات التي أظهرت أن التضخم، وتحديدا تضخم الأجور، مستمر في الارتفاع في اليابان.

وفي شهادته أمام المشرعين أمس الأربعاء، قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إن تخفيضات أسعار الفائدة “ستكون مواتية على الأرجح” في وقت لاحق من العام “إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع” وبمجرد أن يصبح المسؤولون أكثر ثقة في أن التضخم سيتباطأ بشكل مطرد.

وقادت هذه التصريحات، إلى جانب بيانات صدرت أمس الأربعاء وعكست ضعفا في سوق العمل، إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما أدى بدوره إلى انخفاض العملة الأمريكية على نطاق واسع.

وتراجع الدولار بالقرب من أدنى مستوى في شهر مقابل سلة من العملات، لينخفض مؤشر الدولار 0.07 بالمئة إلى 103.26.

واستقر اليورو والجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوياتهما في شهر واللذان سجلاها في الجلسة السابقة ووصلا في أحدث التداولات إلى 1.0897 دولار و1.2743 دولار على الترتيب.

ومن المتوقع أن يصدر البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم الخميس. ومن غير المتوقع أن يقوم البنك بإجراء أي تغييرات على السياسة النقدية هذا الشهر.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليوان وسجل في أحدث تداولات 7.208 للدولار في السوق الخارجية، متجاهلا نمو الصادرات والواردات الصيني الأقوى من المتوقع في الفترة من يناير كانون الثاني إلى فبراير شباط.

وفي سوق العملات المشفرة، تراجعت عملة بتكوين عن الرقم القياسي الذي سجلته في وقت سابق من الأسبوع، لكنها ارتفعت 0.35 بالمئة خلال اليوم إلى 66682 دولار، بينما تراجعت عملة إيثر 1.6 بالمئة، بعد الارتفاع إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عامين أمس الأربعاء.