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وسط توترات البحر الأحمر.. قطر للطاقة تُعلّق الشحن "لطلب المشورة الأمنية"

منذ ساعة واحدة
هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

هجمات الحوثيين في البحر الأحمر - أرشيفية

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أفاد مصدر مطلع لرويترز اليوم الإثنين، بأنّ شركة قطر للطاقة علقت الشحن عبر البحر الأحمر لطلب المشورة الأمنية، لكن إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال لم يتوقف.

وأضاف المصدر أنّه إذا ظل المرور عبر البحر الأحمر غير آمن، فستبحر شحنات قطر للطاقة عبر طريق رأس الرجاء الصالح.

يأتي ذلك بعد أن أدى التصعيد في المنطقة إلى عرقلة ما لا يقل عن أربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال مطلع الأسبوع، بعد أن شنت القوات الأميركية والبريطانية عشرات الضربات الجوية على قوات الحوثيين.

ووفقًا لبيانات تتبع السفن من إل.إس.إي.جي، تم تحميل ناقلات الغارية والحويلة والنعمان في رأس لفان في قطر وكان من المفترض أن تتجه إلى قناة السويس لكنها توقفت قبالة ساحل عمان في 14 يناير/ كانون الثاني. وتوقفت الركيات يوم 13 يناير/ كانون الثاني في طريقها بالبحر الأحمر.

فيما لم يصدر مكتب الإعلام الدولي لدولة قطر أي تعليق أو تأكيد.

 

    المصدر :
  • رويترز

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