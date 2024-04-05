وسط توترات جيوسياسية.. خام برنت يقفز أكثر من دولار للبرميل

ارتفع خام برنت أكثر من دولار للبرميل اليوم الجمعة 5 نيسان /أبريل الجاري، مع ترقب الأسواق لمواجهة مباشرة محتملة بين إسرائيل وإيران.

وقفز خام برنت دولارا واحدا أو 1.1 بالمئة إلى 91.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 1644 بتوقيت جرينتش. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 سنتا أو 0.87 بالمئة إلى 87.34 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان عند التسوية أمس الخميس أعلى المستويات منذ أكتوبر تشرين الأول.

ويتجه الخامان لتسجيل مكاسب تتجاوز الأربعة بالمئة هذا الأسبوع، ليواصلا الصعود للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن توعدت إيران ثالث أكبر منتج في أوبك بالثأر من إسرائيل بسبب هجوم أسفر عن مقتل عدد من كبار العسكريين الإيرانيين.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم على مجمع السفارة الإيرانية في سوريا يوم الاثنين.

وقال مسؤول من حلف شمال الأطلسي أمس الخميس إن الهجمات الأوكرانية المستمرة بطائرات مسيرة على مصافي تكرير في روسيا ربما عطلت أكثر من 15 بالمئة من الطاقة الإنتاجية الروسية، مما أضر بإنتاج الوقود في البلاد.

وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها وعلى رأسهم روسيا، في إطار ما يعرف بتحالف أوبك+، هذا الأسبوع على سياسة إمدادات النفط دون تغيير وضغطت على بعض الدول لزيادة الالتزام بتخفيضات الإنتاج.

وأظهر تقرير الوظائف الأمريكي اليوم الجمعة ارتفاع عدد الوظائف الجديدة في مارس آذار بوتيرة أكبر من المتوقع، وأظهر أيضا نموا مطردا في الأجور.

وتشير بيانات الوظائف غير الزراعية إلى طلب قوي محتمل على النفط، لكنها قد تؤخر الخفض المتوقع لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق من هذا العام.

ويأتي ذلك وسط نمو قوي للطلب العالمي على النفط وصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا في الربع الأول، حسبما قال محللو جيه.بي مورجان في مذكرة.

وأوضحوا أن تقديراتهم “تشير إلى أن إجمالي استهلاك النفط في مارس بلغ في المتوسط ​​101.2 مليون برميل يوميا، أي ما يزيد 100 ألف برميل يوميا” عن تقديرات سبق أن نشروها.