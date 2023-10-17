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وسط حالة تأهب قصوى ضد الإرهاب.. إسبانيا تشدد إجراءاتها الأمنية

منذ دقيقتين
علم اسبانيا- تعبيرية

علم اسبانيا- تعبيرية

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قالت وزارة الداخلية الإسبانية الثلاثاء إنها شددت الإجراءات الأمنية في النقاط الحساسة وكثفت جهود مكافحة الإرهاب، في الوقت الذي قالت فيه دول أوروبية أخرى إنها تواجه زيادة في تهديدات المتطرفين مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

تأتي هذه الخطوة بينما تشن إسرائيل هجوما عسكريا للقضاء على مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة المحاصر بعدما قتلوا 1300 شخص في هجوم على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

ودفع مقتل معلم في فرنسا الأسبوع الماضي واثنين من مشجعي كرة القدم السويديين في بلجيكا أمس الاثنين 16\10\2023 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القول إن أوروبا تشهد تصاعدا في “الإرهاب الإسلامي” الذي يهدد جميع دول المنطقة.

وأبقت إسبانيا حالة التأهب من الإرهاب عند المستوى الرابع، وهو ثاني أعلى مستوى على مقياس من خمس نقاط، منذ هجمات شنها إسلاميون متشددون في باريس في يونيو حزيران 2015. وقال المسؤولون اليوم الثلاثاء إنهم سيعززون الأمن القومي عند هذا المستوى.

وقالت الوزارة في بيان إن ذلك سيشمل “تشديد الإجراءات الأمنية في بعض النقاط الحساسة جدا في جميع أنحاء البلاد وتكثيف جهود مكافحة الإرهاب” لكنها لم تحدد اتخاذ إجراءات ملموسة.

ومن المقرر نشر نحو 700 من أفراد شرطة غدا الأربعاء في مدينة بلنسية الساحلية بعدما أعلن المكتب الإقليمي للحكومة المركزية أن مباراة في الدوري الأوروبي لكرة السلة بين فريقي بلنسية باسكيت ومكابي تل أبيب الإسرائيلي تشكل “خطرا بالغا”.

    المصدر :
  • رويترز

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