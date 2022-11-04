الجمعة 10 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 4 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وسط حالة من التوتر.. الكوريتان المتنافستان تنشران طائرات حربية

منذ 51 دقيقة

طائرات حربية

A A A
طباعة المقال

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، الجمعة، نشر مقاتلات شبح بعد رصد تحرّك 180 طائرة حربية كورية شمالية، في وقت تجري سول وواشنطن مناورات جوية مشتركة أثارت حفيظة بيونغ يانغ.

وأفادت رئاسة الأركان في سول أن “جيشنا رصد حوالي 180 طائرة حربية كورية شمالية” تمّت تعبئتها في المجال الجوي لبيونغ يانغ، مضيفةً أن سول “نشرت بشكل سريع 80 مقاتلة عدد منها من طراز F-35A”، بينما “تحافظ” الطائرات المشاركة في المناورات العسكرية مع الولايات المتحدة أيضا “على جهوزيتها”.

ونفّذت كوريا الشمالية سلسلة عمليات إطلاق صواريخ قياسية هذا الأسبوع، شملت اختباراً فاشلاً لصاروخ باليستي الخميس.

ومددت سول وواشنطن أكبر مناورات عسكرية مشتركة على الإطلاق حتى السبت رداً على عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية.

وبعد وقت قصير من إعلان كوريا الجنوبية قرار تمديد المناورات المشتركة الخميس، أطلقت بيونغ يانع ثلاثة صواريخ باليستية أخرى قصيرة المدى، واصفةً الخطوة بأنها “خطيرة جداً وتمثّل الخيار الخاطئ”.

وبعد ساعات، أطلقت كوريا الشمالية 80 قذيفة مدفعية سقطت في “المنطقة العازلة” البحرية، بحسب ما ذكر الجيش الكوري الجنوبي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

صيدليات إيران
في إيران... شحّ بأدوية الأطفال ونقص في الأمصال والمضادات الحيوية‎
مجموعة الدول السبع
مجموعة السبع تتفق على الحاجة لآلية تنسيق لإصلاح البنية التحتية في أوكرانيا
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
إنتفاضة إيران
عبد اللهيان يرد على جو بايدن: توقف عن تصرفاتك المنافقة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

معركة بالأيدي خلال حلقة "صار الوقت"
بالفيديو.. معركة بالأيدي خلال حلقة "صار الوقت"
مؤسسة كهرباء لبنان
بالأرقام.. هكذا ستصبح فاتورة الكهرباء في حال تطبيق الزيادة الجديدة!
نبيه بري
نائب في التيار يتوعد برّي.. "ما خليتنا نحكم مش رح نخلّيك تتنفّس"