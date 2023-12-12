وسط حالة من الحذر.. أسواق الخليج تتحرّك ضمن نطاق ضيّق

تتحرك أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج ضمن نطاق ضيق اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الحذر قبيل نشر بيانات التضخم في الولايات المتحدة وترقب لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المركزي الأميركي أسعار الفائدة من دون تغيير غدًا الأربعاء، وأن تظل كما هي حتى يوليو/ تموز على الأقل، وهو وقت أطول مما كان يعتقد في السابق. ومن المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وعادة ما تقتفي السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الستة أثر قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي، إذ أن معظم عملات دول المنطقة مرتبطة بالدولار.

وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 0.1 بالمئة في التعاملات المبكرة، وسط تداول معظم القطاعات على هبوط. وانخفض سهم إعمار العقارية 1.2 بالمئة وسهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.2 بالمئة أيضًا.

وفي قطر، نزل المؤشر الرئيسي 0.1 بالمئة متأثرا بهبوط سهم البنك التجاري القطري 0.9 بالمئة وسهم بنك قطر الوطني (كيو.إن.بي) أكبر مصارف المنطقة 0.4 بالمئة.

وصعد المؤشر الرئيسي بالسعودية 0.2 بالمئة مدعومًا بمكاسب لمعظم القطاعات. وقفز سهم شركة عِلم باثنين في المئة. وصعد سهما مصرف الراجحي أكبر مصرف إسلامي في العالم والبنك الأهلي السعودي أكبر بنك بالمملكة 1.1 بالمئة و1.3 بالمئة على التوالي.

وفي أبو ظبي، ارتفع المؤشر الرئيسي بدعم من صعود سهم ألفا ظبي 1.6 بالمئة وسهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات 3.3 بالمئة، إلا أن سهم بنك أبو ظبي أكبر بنوك الإمارات خسر سهم 0.8 بالمئة.