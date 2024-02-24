وسط حالة من الغضب.. مزارعون يستعدون لمواجهة ماكرون في باريس

استعد المزارعون في فرنسا للاحتجاج السبت على زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمعرض زراعي كبير في باريس، وسط حالة من الغضب بشأن التكاليف والبيروقراطية واللوائح الخضراء.

دخلت عشرات الجرارات إلى العاصمة الفرنسية بعد ظهر أمس الجمعة 23\2\2024، وأطلقت أبواقها بصوت عالٍ. وحمل أحد الجرارات لافتة كتب عليها “ماكرون، أنت تزرع بذور العاصفة – كن حذرا مما تحصده”.

ويحتج المزارعون في جميع أنحاء أوروبا، مطالبين بدخل أفضل والحد من البيروقراطية ويشكون من المنافسة غير العادلة من السلع الأوكرانية الرخيصة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعفى الواردات الغذائية الأوكرانية من الرسوم الجمركية في عام 2022 لدعم اقتصاد البلاد بعد الغزو الروسي.

وقال جان لوفيفر، وهو عضو في أكبر نقابة للمزارعين في فرنسا، لرويترز “سيحاول بعض المزارعين منع الرئيس (ماكرون) من دخول المعرض التجاري.. وإذا دخل فسوف يعكرون صفو زيارته”.

وفي علامة أخرى على مدى توتر العلاقات بين المزارعين والحكومة، ألغى ماكرون جلسة نقاش كان يود عقدها في المعرض الزراعي اليوم السبت مع المزارعين وشركات تصنيع الأغذية وتجار التجزئة، بعد أن قال ممثلو نقابات المزارعين إنهم لن يحضروا.

يعد معرض باريس للزراعة حدثا كبيرا في فرنسا، حيث يجذب حوالي 600 ألف زائر على مدار تسعة أيام.