وسط خلاف مع الغرب.. وزير الخارجية الروسي يصل إلى جنوب أفريقيا

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (الاثنين 23-1-2023) إلى جنوب أفريقيا في زيارة يجري خلالها محادثات مع أحد أهم حلفاء بلاده في قارة منقسمة بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا ومحاولات الغرب ذات الصلة لعزلها.

ومن المقرر أن يلتقي بنظيرته ناليدي باندور في العاصمة بريتوريا فيما وصفه مسؤولو حكومة جنوب أفريقيا بأنها زيارة عادية بينما استنكرتها أحزاب المعارضة وجالية أوكرانية صغيرة في البلاد باعتبار أنها لا تكترث للأوضاع في أوكرانيا.

وقال متحدث باسم وزار الخارجية في جنوب أفريقيا إن لافروف وصل إلى البلاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين. ومن المتوقع أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا عند الساعة 1000 بتوقيت جرينتش.

وتقول حكومة الرئيس سيريل رامابوسا إن جنوب أفريقيا محايدة في الصراع، وتعبر عن رغبتها في القيام بوساطة.

وأكدت باندور مرارا أن بلادها لن تنجر للانحياز لأي جانب، وتنتقد الغرب لإدانته الانتقائية لروسيا بينما يتجاهل أعمال عدوان أخرى مثل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ومن المقرر أن يستضيف جيش جنوب أفريقيا تدريبا عسكريا مشتركا مع روسيا والصين على الساحل الشرقي للبلاد في الفترة من 17 إلى 27 فبراير شباط، وهي خطوة من المرجح أن تزيد من توتر العلاقات مع واشنطن والدول الأوروبية. وستتزامن تلك التدريبات مع الذكرى الأولى لانطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.