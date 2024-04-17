وسط دعوات لفرض عقوبات على إيران.. وزراء خارجية مجموعة السبع يجتمعون في إيطاليا

اجتمع وزراء خارجية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في جزيرة كابري الإيطالية اليوم الأربعاء 17 نيسان/أبريل الجاري، لإجراء محادثات تستمر ثلاثة أيام تطغى عليها توقعات برد إسرائيلي مرتقب على إيران بسبب هجماتها بصواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل.

وسيسيطر استمرار تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران وحربا غزة وأوكرانيا على جدول أعمال اجتماعات وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وكندا واليابان.

وتسعى إيطاليا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وتخفيف التوترات في الشرق الأوسط لكن إسرائيل تبدو على وشك الرد على هجمات إيران مطلع الأسبوع رغم الدعوات الغربية لضبط النفس.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في بيان “على خلفية التوترات الدولية القوية، فإن مجموعة السبع بقيادة إيطاليا مكلفة بالعمل من أجل السلام”.

وتعهدت دول مجموعة السبع بدعم إسرائيل بعد الهجوم الذي جاء ردا على هجوم جوي يشتبه في أن إسرائيل شنته على مجمع السفارة الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل نيسان والذي أسفر عن مقتل جنرالين وعدد من الضباط الإيرانيين الآخرين.

وقالت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء إنها تخطط لفرض عقوبات جديدة على برنامج طهران للصواريخ والطائرات المسيرة في الأيام المقبلة وتوقعت أن يحذو حلفاؤها حذوها. وقال تاياني لرويترز هذا الأسبوع إن أي عقوبات قد تركز فقط على أفراد.

وأسقطت إسرائيل وحلفاؤها معظم الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية التي أُطلقت يوم السبت، ولم تتسبب في سقوط قتلى لكن إسرائيل تقول إن عليها الرد للحفاظ على مصداقية وسائل الردع لديها. وتقول إيران إنها تعتبر الأمر منتهيا في الوقت الحالي لكنها سترد مرة أخرى إذا هاجمتها إسرائيل.

* أوكرانيا

سيكون الغزو الروسي لأوكرانيا أيضا موضوعا رئيسيا في كابري إذ من المقرر أن ينضم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج إلى المحادثات غدا الخميس.

وقالت ألمانيا اليوم الأربعاء إن وزراء مجموعة السبع سيناقشون كيفية توفير مزيد من الدفاعات الجوية لأوكرانيا في الوقت الذي تواجه فيه كييف ضغوطا متزايدة من الهجمات الجوية الروسية المتواصلة على شبكة الطاقة لديها.

وقالت إيطاليا إن وزراء مجموعة السبع سيناقشون أيضا الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وسيجرون مناقشات حول قضايا تشمل ربط البنية التحتية والأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي ومكافحة الأخبار الزائفة.