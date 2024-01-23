وسط زيادة المعروض.. النفط يُغلق على انخفاض طفيف

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، إذ ركز المتعاملون على زيادة الإنتاج في أجزاء من الولايات المتحدة وفي ليبيا والنرويج، أكثر من تركيزهم على مخاطر الصراعين في الشرق الأوسط وأوروبا على الإمدادات.

وانخفض خام برنت 51 سنتًا، أي 0.6 بالمئة، ليبلغ عند التسوية 79.55 دولار للبرميل. كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 39 سنتًا، أو ما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 74.37 دولار للبرميل عند التسوية.

وفي نورث داكوتا، ثالث أكبر ولاية أميركية منتجة للنفط، قالت هيئة خطوط أنابيب النفط إن الإنتاج استؤنف جزئيًا بعد توقفه بسبب موجة برد قارس. غير أن الإنتاج لا يزال منخفضًا 300 ألف برميل يوميًا عن مستواه المعتاد.

قال جون كيلدوف، الشريك في أجين كابيتال إن الضعف المستمر في الطلب على البنزين في الولايات المتحدة أضر أيضًا بأسعار النفط.

وتوقع مسح لرويترز أن تنخفض مخزونات الخام الأميركية 2.2 مليون برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في 19 يناير/ كانون الثاني، خلافًا لإمدادات البنزين التي توقع أن ترتفع بنحو 2.3 مليون برميل.

وزادت وفرة الإمدادات في أماكن أخرى الضغط على الأسعار.

ففي النرويج، قالت الإدارة البحرية إن إنتاج دولة الشمال الأوروبي من النفط الخام ارتفع إلى 1.85 مليون برميل يوميًا في ديسمبر/ كانون الأول من 1.81 مليون في الشهر السابق، متجاوزًا توقعات المحللين لبقائها من دون تغيير.

وفي ليبيا، استؤنف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميًا، بعد انتهاء الاحتجاجات التي أوقفت الإنتاج منذ أوائل الشهر الجاري.

وحدّ الغموض الجيوسياسي من الخسائر.

وكان الخامان قد ارتفعا بنحو اثنين بالمئة أمس الإثنين، إذ أثار هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على محطة أوست لوجا لتصدير الوقود التابعة لشركة نوفاتك بالقرب من مدينة سان بطرسبرج الروسية مخاوف بشأن الإمدادات ومن ثم ارتفاع الأسعار.

وفي الشرق الأوسط، تصاعد التوتر بعد أن نفذت القوات الأميركية والبريطانية جولة ثانية مشتركة من الهجمات على مواقع الحوثيين في اليمن.