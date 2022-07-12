وسط غضب شعبي كبير.. شقيق رئيس سريلانكا يُمنع من السفر

مع تصاعد الغضب تجاه الأسرة صاحبة النفوذ بسبب أزمة اقتصادية طاحنة، مُنع شقيق الرئيس وزير المالية السابق باسيل راجاباكسا من السفر للخارج، بحسب ما أفاد مسؤولو الهجرة في سريلانكا الثلاثاء الواقع في 12 تموز.

ولم يتضح على الفور إلى أين كان يحاول راجاباكسا، الذي يحمل الجنسية الأميركية، السفر بعد أن استقال من منصب وزير المالية في أوائل نيسان مع تصاعد احتجاجات الشوارع بسبب نقص الوقود والغذاء والضروريات الأخرى.

واستقال أيضا من منصبة كعضو في البرلمان في يونيو حزيران.

استقالة رئيس البلاد

وسيستقيل شقيقه الأكبر جوتابايا راجاباكسا من منصبه كرئيس للبلاد الأربعاء لإفساح المجال أمام تشكيل حكومة وحدة بعد اقتحام آلاف المحتجين لمنزله ومقر إقامة رئيس الوزراء يوم السبت مطالبين بتنحيهما.

ولم يظهر الرئيس في العلن منذ يوم الجمعة الماضي ولا يزال مكانه غير معلوم. وسينتخب البرلمان بديلا له في 20 يوليو تموز.

ورشح حزب المعارضة الرئيسي زعيمه ساجيث بريماداسا، وهو نجل رئيس سابق تعرض للاغتيال، للمنصب.

ومن المقرر أن يتخذ الحزب الحاكم قرارا بشأن مرشح في وقت لاحق من الثلاثاء.

وأفادت جمعية مسؤولي الهجرة في سريلانكا بأن أعضاءها رفضوا تقديم الخدمة لباسيل راجاباكسا في صالة مغادرة كبار الشخصيات بمطار كولومبو.

وقال كاس كانوجالا رئيس الجمعية لرويترز: “نظرا للاضطرابات في سريلانكا، يتعرض مسؤولو الهجرة لضغوط هائلة لعدم السماح للأشخاص المهمين بمغادرة البلاد”.

وأضاف: “نشعر بالقلق على سلامتنا. لذا إلى حين يتم حل هذه المشكلة، قرر مسؤولو الهجرة العاملون في صالة كبار الشخصيات حجب خدماتهم”.

باسيل راجاباكسا لايزال في البلاد

ونشرت وسائل الإعلام المحلية صورا لباسيل راجاباكسا في الصالة، وتم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر البعض عن غضبهم من محاولاته مغادرة البلاد.

وقال مسؤول كبير في الحزب الحاكم، طلب عدم نشر اسمه، إن باسيل راجاباكسا لا يزال موجودا في البلاد.

وسيطرت عائلة راجاباكسا، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق ماهيندا راجاباكسا، على السياسة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة لسنوات، وينحي معظم السريلانكيين باللائمة عليهم في معاناتهم الحالية.