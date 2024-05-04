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وسط مخاوف أمنية بسبب حرب غزة.. هولندا تستعد لإحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 4 - مايو - 2024 2:51 مساءً
الحرب العالمية الثانية -صورة تعبيرية

الحرب العالمية الثانية -صورة تعبيرية

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تستعد هولندا اليوم السبت لإقامة مراسم إحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية السنوية في أمستردام وسط قيود وتشديد للإجراءات الأمنية في الأماكن العامة بسبب الحرب في غزة.

وأعلنت مدينة أمستردام قبل أيام أنها ستقيد بشدة حضور الاحتفال في ساحة دام المركزية بالمدينة. وقالت البلدية إن الإجراءات الأمنية غير المسبوقة هدفها أن يبقى الاحتفال سلميا وكذلك الحد من الاضطرابات المحتملة المرتبطة بالحرب في غزة.

وقالت السلطات الهولندية إن هناك مخاطر من اندلاع احتجاجات أو وقوع اضطرابات بسبب الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وتفاقم انعدام الأمن في منطقة الشرق الأوسط.

يتجمع مئات الآلاف في ساحة دام وأماكن أخرى بأنحاء هولندا في الرابع من مايو أيار من كل عام للوقوف صمتا لمدة دقيقتين في الثامنة مساء (18:00 بتوقيت غرينتش) لإحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية.

ولن يُسمح في الاحتفال السنوي في أمستردام اليوم سوى بحضور 10 آلاف شخص يتعين عليهم التسجيل للحصول على تذكرة دخول والخضوع للتفتيش عند الوصول.

ويحضر عادة نحو 20 ألفا هذا التجمع في ساحة دام دون الحاجة إلى التسجيل.

وفي افتتاح متحف المحرقة في أمستردام في شهر مارس آذار، أطلق محتجون مؤيدون للفلسطينيين ألعابا نارية وصيحات الاستهجان عند وصول الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج إلى المتحف.

    المصدر :
  • رويترز

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