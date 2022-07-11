وسط مخاوف المستثمرين.. الأسهم الأوروبية الى انخفاض حاد

وسط مخاوف المستثمرين حيال إمدادات الطاقة ومع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين، شهدت الأسهم الأوروبية انخفاضا حادا الاثنين الواقع في 11 تموز.

وبدأ نورد ستريم1، أكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي لألمانيا، أعمال صيانة الاثنين. ومن المتوقع أن تتوقف الإمدادات لمدة عشرة أيام لكن الحكومات والأسواق والشركات تخشى من مد وقف الخط بسبب الحرب في أوكرانيا مما قد يعطل ملء مستودعات التخزين استعدادا للشتاء.

وأوقف المؤشر ستوكس 600 الأوروبي موجة صعود استمرت ثلاثة أيام لينخفض 1.1 بالمئة بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أفضل أداء أسبوعي في سبعة أسابيع يوم الجمعة.

وتراجعت أغلب القطاعات الرئيسية في أوروبا فنزل قطاع التعدين 3.5 بالمئة وقطاع المنتجات الفاخرة، التي يأتي جزء كبير من الطلب عليها من الصين، بنسبة 2.8 بالمئة.

ومما زاد من قلق المستثمرين كذلك اقتراب سعر اليورو من التعادل مع الدولار لما قد يسببه ذلك من أثر على أرباح الشركات في الربع الثاني.

ونزل سهم دانسكه بنك 6.1 بالمئة بعد أن خفض البنك توقعاته لصافي الأرباح في العام بكامله.