وسط مخاوف متزايدة من استمرار رفع اسعار الفائدة.. وول ستريت تفتح على انخفاض

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض الاثنين وسط مخاوف متزايدة من أن يستمر مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” في رفع أسعار الفائدة بعدما كشفت بيانات الوظائف التي صدرت الجمعة عن أن سوق العمل الذي لا تزال قوية.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 60.04 نقطة، أو 0.18 بالمئة، عند الفتح إلى 33425.25 نقطة.

وبدأ المؤشر ستاندرد اند بورز 500 التداول على انخفاض 19.82 نقطة، أو 0.48 بالمئة، عند 4085.20 نقطة.

كما تراجع المؤشر ناسداك المجمع عند الفتح 112.82 نقطة، أو 0.93 بالمئة، إلى 11975.14 نقطة.